A menudo buscamos algo que dé sentido a nuestra vida, pero no logramos verlo aunque lo tengamos delante. El escultores un ejemplo perfecto de lo contrario. Trabajó en los servicios de recogida de basuras del Ayuntamiento de Madrid desde los 18 años. Esto le permitió conocer la gestión de residuos de primera mano. Manos que, desde niño, ha utilizado para pintar.Con 36 años, el diagnóstico le llega como un jarro de agua fría que le obliga a despertar. Cañas tiene que REVER su vida.

«Fue frustrante, así que busqué algo que no tuviera nada que ver con el color», revela, mostrando una de sus esculturas negras. Para moldearlas se sirve de hierros enrobinados, mangueras rotas, piezas de fontanería y ropa hecha jirones, aunque un material le llama poderosamente la atención: el caucho de los neumáticos fuera de uso. De ahí el color azabache de sus obras, que sirven para dotar de belleza un mensaje claro: «Necesitamos ir hacia una economía circular».

Que, como los neumáticos de Cañas, una hélice siga girando más allá de su vida útil. Este es el objetivo de Gira Wind, la primera empresa española dedicada al desmantelamiento y reciclaje de parques eólicos. Porque no, los aerogeneradores no son eternos. Los grandes molinos que salpican el paisaje también tienen su propia fecha de caducidad, aunque no por ello tiene que llegar el fin de sus días.

Este es el enfoque de la compañía de reciclaje creada por Naturgy junto a Ruralia, Posteléctrica y Huso 29 renovables. Su misión es desmantelar parques eólicos y procesar los componentes que no sean aptos para seguir funcionando, incluidos equipos electrónicos y turbinas. Dentro de esa rueda que no para de dar vueltas, se pretende que estos elementos sean comercializados posteriormente como materias primas de segunda vida.

El proyecto se lleva a cabo en una nave experimental en Almazán (Soria), en la que todos los días se prueban diversas tecnologías para su reciclado. El inicio de la actividad industrial está previsto para 2025. La meta es clara: reciclar 1.500 toneladas de materiales al año.

Hacer esculturas con caucho y reciclar molinos eólicos. Dos actividades aparentemente distintas que, sin embargo, comparten una misma razón de ser: dar salida a dos materiales imprescindibles en la transición ecológica. Las palas generan energía limpia. Los neumáticos cubren las ruedas de nuestros coches eléctricos y de nuestras bicicletas, impulsando una movilidad no contaminante. Qué importante es, pues, hacerlos girar más allá.