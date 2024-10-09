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En colaboración con

#BuenaHuella: Rever

Medimos, Reducimos, Neutralizamos

REVER es

¿Cuánto sabes
de economía
circular?

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Hay personas que tienen la capacidad de ver una oportunidad donde otras solo vemos residuos. Pueden REVER para mejorar el mundo. Dejar huella con la mirada. Una mirada que te invito a compartir. ¿Quieres conocerlas?

Ángel Cañas

el escultor que «quema rueda» y «deja huella»

A menudo buscamos algo que dé sentido a nuestra vida, pero no logramos verlo aunque lo tengamos delante. El escultor Ángel Cañas es un ejemplo perfecto de lo contrario. Trabajó en los servicios de recogida de basuras del Ayuntamiento de Madrid desde los 18 años. Esto le permitió conocer la gestión de residuos de primera mano. Manos que, desde niño, ha utilizado para pintar. Todo cambia el día en que le detectan daltonismo. Con 36 años, el diagnóstico le llega como un jarro de agua fría que le obliga a despertar. Cañas tiene que REVER su vida.

«Fue frustrante, así que busqué algo que no tuviera nada que ver con el color», revela, mostrando una de sus esculturas negras. Para moldearlas se sirve de hierros enrobinados, mangueras rotas, piezas de fontanería y ropa hecha jirones, aunque un material le llama poderosamente la atención: el caucho de los neumáticos fuera de uso. De ahí el color azabache de sus obras, que sirven para dotar de belleza un mensaje claro: «Necesitamos ir hacia una economía circular».

Que, como los neumáticos de Cañas, una hélice siga girando más allá de su vida útil. Este es el objetivo de Gira Wind, la primera empresa española dedicada al desmantelamiento y reciclaje de parques eólicos. Porque no, los aerogeneradores no son eternos. Los grandes molinos que salpican el paisaje también tienen su propia fecha de caducidad, aunque no por ello tiene que llegar el fin de sus días.

Este es el enfoque de la compañía de reciclaje creada por Naturgy junto a Ruralia, Posteléctrica y Huso 29 renovables. Su misión es desmantelar parques eólicos y procesar los componentes que no sean aptos para seguir funcionando, incluidos equipos electrónicos y turbinas. Dentro de esa rueda que no para de dar vueltas, se pretende que estos elementos sean comercializados posteriormente como materias primas de segunda vida.

El proyecto se lleva a cabo en una nave experimental en Almazán (Soria), en la que todos los días se prueban diversas tecnologías para su reciclado. El inicio de la actividad industrial está previsto para 2025. La meta es clara: reciclar 1.500 toneladas de materiales al año.

Hacer esculturas con caucho y reciclar molinos eólicos. Dos actividades aparentemente distintas que, sin embargo, comparten una misma razón de ser: dar salida a dos materiales imprescindibles en la transición ecológica. Las palas generan energía limpia. Los neumáticos cubren las ruedas de nuestros coches eléctricos y de nuestras bicicletas, impulsando una movilidad no contaminante. Qué importante es, pues, hacerlos girar más allá.

Naturgy ha llevado a cabo en 2023

Iniciativas de biodiversidad
0
de carácter voluntario
0 %

Solo en 2023, Naturgy desarrolló 353 iniciativas de biodiversidad, el 22% de carácter voluntario. Entre ellas destaca la creación del Lago Meirama en la boca de una antigua mina de lignito, una de las mayores actuaciones de rehabilitación medioambiental realizadas en España

Hoy en día, es un reservorio de agua y biodiversidad, contando incluso con especies de alto valor ecológico. También cuentan con otros proyectos de fijación de la fauna, reforestaciones o iniciativas para fomentar la agricultura regenerativa.

Lago Meirama (A Coruña)

¿Conoces la fábula del burro?

Descúbrela aquí

Si cambias la forma en la que ves el mundo,
el mundo al que miras, cambia.

Este es el don de los REVER, personas con pupilas capaces de transformar el mundo. Lo dijo Albert Einstein: el mayor descubrimiento que había hecho en la vida fue algo tan sencillo como que todo depende de la forma en la que vemos las cosas. Parafraseando al eterno científico, nosotros decidimos si vivimos en un universo hostil o en uno amable.

Hay personas capaces de reinventar la rueda.

¿No me crees?

Descubre cómo

Naturgy y la economía circular

La británica Ellen MacArthur fue una de las primeras personas que supo REVER.

Si lo hacemos bien, en una economía circular no habría “desperdicios” inútiles ni neumáticos olvidados, ni restos ni despojos.

Naturgy ha reorientado su negocio por completo y se ha convertido en una de las empresas con más potencia renovable instalada en nuestro país.

La británica Ellen MacArthur fue una de las primeras personas que supo REVER. Nacida en 1976, esta navegante retirada que batió el récord de la vuelta al mundo en vela en solitario más rápida de la historia en 2005, hoy es reconocida por otro tipo de viaje en círculo: el de la llamada economía circular. Ella fue quien la creó. Ellen dio a luz al concepto. Bautizó con nombre y apellido a la idea que llevaba más de un siglo revoloteando sobre las cabezas de economistas y ecólogos, como un pájaro que da vueltas y vueltas y vueltas…

¿Quieres conocer su historia?

Ahora que sabes mucho más sobre economía circular, ¿te atreves a demostrar tus conocimientos?

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Nuestra huella de carbono

¿Sabías que incluso un sitio web puede dejar una huella de carbono? En la economía circular, es crucial minimizar el impacto ambiental en todas las áreas. Comprueba ahora la huella de carbono de esta página web y descubre cómo contribuimos a la conservación del medioambiente. ¡Haz clic aquí y toma acción por un futuro más verde!

Nuestra huella de carbono

Pero eso no es todo…

Grupo Planeta está firmemente comprometido con la sostenibilidad ambiental como forma de contribuir a la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, y a la optimización del consumo y uso eficiente de la energía. Entre las diversas acciones e iniciativas puestas en marcha o en desarrollo por Grupo Planeta en materia de reducción de la huella de carbono derivada de sus actividades, se incluyen:

  • Incrementar la eficiencia energética mediante la inversión en equipamientos de última generación. La contratación de la electricidad a comercializadoras con garantías de origen renovable.

 

  • Realización de auditorías energéticas en determinadas tiendas de la cadena de librerías del Grupo y centros de trabajo con el fin de reducir el consumo de energía.
  • La implementación de mejoras de eficiencia energética en los edificios del Grupo prioriza aquellos con certificados como el sello Breeam, presente en el campus The Core en Tres Cantos, para demostrar su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.
  • Racionalización de los puntos de iluminación y sustitución de los sistemas convencionales por iluminación LED de bajo consumo y sensores en cada nueva instalación y en las actualizaciones realizadas.

 

  • Instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos.

La División Editorial del Grupo tiene certificaciones FSC y PEFC, asegurando que el papel de sus libros proviene de bosques sostenibles, contribuyendo a preservar el equilibrio ecológico, capturar carbono y evitar la deforestación y talas ilegales.

El Grupo destaca su compromiso ambiental con la reducción de su huella de carbono, la validación de la estrategia Cero Neto de Atresmedia por SBTi, y una calificación A- en el índice CDP, demostrando su enfoque en la sostenibilidad.

Grupo Planeta es líder en la categoría «Medios de Comunicación» y ocupa el puesto #83 entre las 100 empresas más responsables en ESG en España, según Merco, gracias a sus acciones y comunicaciones en sostenibilidad.

¿Cuántas emisiones hemos generado en total en este proyecto?

Emisiones generadas
245,88
 kg CO2 eq

¿A cuánto equivale este consumo?

4 Viajes de una persona en avión de Madrid-Barcelona*

12 árboles absorbiendo emisiones durante un año

0,1 hogares. Consumo energético durante un año

Emisiones por creatividad

Emisiones por categoría

Y esto es solo una parte de nuestras iniciativas.
Aquí puedes REVER más.

Javier Goyeneche

o cómo poner de moda la «basura»
Ver

Gianluca Pugliese

el italiano que diseña muebles con ruedas y posos de café

Ver

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Javier Goyeneche

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Samuel Soria

las gafas de material reciclado que invitan a REVER​
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#BuenaHuella es un proyecto impulsado por Naturgy en colaboración con los principales grupos editoriales de España, entre los cuales se encuentra La Razón. Gracias a esta iniciativa, ¡tú también puedes tener premio! Solo tienes que elegir qué iniciativa editorial te ha gustado más entrando en www.naturgy.com/buena-huella-naturgy/. Con tu voto ayudarás a escoger al ganador de los primeros Premios #BuenaHuella, avalados por IAB Spain y BCMA Spain. 

¡Corre! Tienes hasta el 28 de noviembre para entrar en el sorteo de 3 escapadas sostenibles para dos personas. ¿A qué esperas para actuar por el planeta?

Elige tu proyecto favorito y entra en el sorteo #BuenaHuella
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Colaboradores:

parafina
signus
lowpoly
neomatique
ecoalf (1)
canas

Una iniciativa de Naturgy para crear proyectos de comunicación sostenible y reducir la huella de carbono.

Había una vez un burro…

Era muy trabajador, pero no le gustaba moverse del sitio. Un día, su amo decidió atar una zanahoria a un palo y hacerla bailar delante de su hocico. Solo logró que el burro caminara con algo más de ritmo, pero pronto perdió el interés. Al burro solo le gustaba comer cosas verdes. De súbito, al dueño se le ocurrió ponerle unas gafas de ese color. Sí, le puso unas gafas verdes al burro ¡y rebuznó de felicidad! Incluso comenzó a correr para alcanzar la zanahoria. Ahora era verde. Ahora, la veía con otros ojos…

En ocasiones estamos como el burro de la fábula. Siempre vemos la vida del mismo color. Nos consolamos diciendo «es lo que hay» o «qué más da, si ya está todo inventado». Eso hace que perdamos la oportunidad de encontrar nuevas oportunidades de negocio, hobbies, proyectos y sueños. Por eso, te invito a usar las gafas de REVER todos los días. Te invito a ver el mundo de otra manera; a encontrar cosas que, sin los cristales “verdes”, verías de otro color. Aún no lo sabes, pero hay tesoros en la chatarra y personas capaces de encontrarlos.

Porque si cambias la forma en que miras lo que te rodea, lo que te rodea cambia. Ese es el don de los REVER, personas capaces de transformar el mundo. Albert Einstein admitió que el mayor descubrimiento que había hecho en la vida fue algo tan sencillo como que todo depende de la forma en que se mira. Fíjate en una rueda vieja. Cada año, producimos más de 200.000 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU) en España. Contaminantes y muy difíciles de tratar, hasta hace poco acababan en cualquier vertedero; proporcionando una estampa triste e injusta. No tenían otro destino más allá de esperar pacientemente durante los más de 1.000 años que tardan en descomponerse en la naturaleza. Como fantasmas olvidados, envenenando la tierra.

Pero todo cambió. Respondiendo al sentir de la ciudadanía, los políticos y las empresas se aliaron. En agosto de 2020, España aprobó un Real Decreto con las pautas a seguir para que ningún NFU terminase en la basura. Los neumáticos viejos debían reciclarse. La entidad sin ánimo de lucro Signus Ecovalor, a través de la plataforma Neomatique, encarnó esta promesa. El afán de dar salida a este residuo tan costoso de eliminar hizo que unos pocos se pusieran las gafas de REVER. ¿Y qué fue lo que vieron?

Hoy, los neumáticos grises y desgastados resucitan cada día transformados en objetos increíbles

Que estos neumáticos “inútiles” se movían de nuevo. Que podían emprender un viaje aún más largo que cuando rodaban bajo los asientos de nuestros coches, así que los separaron y los trituraron. Con los valiosos materiales que contienen, los REVER comenzaron a crear. Se convirtieron en alquimistas del acero, el textil y el caucho. De un material feo y tosco, nacieron joyas delicadas, vaporosas prendas y codiciadas esculturas.

Hoy, los neumáticos grises y desgastados resucitan cada día transformados en objetos increíbles. Forman parte de los muebles del salón al que tanto ansías llegar después de trabajar. Son el calzado que protege tus pies y la chaqueta impermeable que te cubre de la lluvia. Con ellos se moldea la bisutería que adorna tus orejas y se recorta el césped artificial del campo de fútbol que pisa el equipo de tu vida. Se robustece la tabla de surf con la que doblegas las olas. Se crea el material que evita el derrumbe de los edificios en un terremoto y asegura el suelo de los parques infantiles donde juegan nuestros hijos.

Fíjate en los neumáticos viejos. Cada año, producimos más de 200.000 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU) en España. Contaminantes y muy difíciles de tratar, hasta hace poco acababan en cualquier vertedero; proporcionando una estampa triste e injusta. Abandonados a la intemperie o enterrados bajo tierra, no tenían otro destino más allá de esperar pacientemente durante los más de 1.000 años que tardan en descomponerse en la naturaleza. Como fantasmas olvidados, envenenando la tierra.

Pero todo cambió. Respondiendo al sentir de la ciudadanía, los políticos y las empresas se aliaron. En agosto de 2020, España aprobó un Real Decreto con las pautas a seguir para que ningún NFU volviera a terminar en la basura. Los neumáticos viejos debían reciclarse. La entidad sin ánimo de lucro Signus Ecovalor, a través de la plataforma Neomatique, encarnó esta promesa. El afán de dar salida a este residuo tan costoso de eliminar hizo que unos pocos se pusieran las gafas de REVER. ¿Y qué fue lo que vieron?

Observaron cómo estos neumáticos “feos” e “inútiles” se movían de nuevo. No solo eso. Comprendieron que podían emprender un viaje aún más largo que cuando rodaban bajo los asientos de nuestros automóviles, así que los separaron y los trituraron. Con los valiosos materiales que contienen, los REVER comenzaron a crear. Se convirtieron en alquimistas del acero, el textil y el caucho que contienen los neumáticos. De un material tosco y rudo, nacieron joyas delicadas, vaporosas prendas y codiciadas esculturas.

Hoy por hoy, los neumáticos grises y desgastados resucitan cada día transformados en objetos increíbles. Forman parte de los muebles y de la decoración del salón al que tanto ansías llegar después de trabajar. Son el calzado que protege tus pies y la chaqueta impermeable que te cubre de la lluvia. Con ellos se moldea la bisutería que adorna tus orejas, pero también se fabrican los altavoces que hacen que tu cuerpo vibre al ritmo de las notas musicales. De ellos se recorta el césped artificial del campo de fútbol que pisa el equipo de tu vida. Se robustece la tabla de surf con la que doblegas las olas. Se desarrolla el material que evita el derrumbe de los edificios durante un terremoto, que asienta las carreteras por las que conducimos o que asegura el suelo de los parques infantiles donde juegan nuestros hijos.

Lo que era un problema se convirtió en solución porque muchas personas se atrevieron a «volver a mirar». Fabricantes, investigadores en centros de I+D o en universidades, artistas y diseñadores, emprendedores… todos ellos se unieron en un esfuerzo colectivo para que el neumático sea aún más circular. Son las personas que han reinventado la rueda. Las que hallaron en esa nueva materia prima una fuente de inspiración para el arte, para crear proyectos y para fundar negocios nuevos que no necesitan extraer más recursos del planeta. Son personas con una visión especial, con una mirada que deja Buena Huella. Una huella indeleble que trasciende el tiempo.

Fue precisamente en la soledad de los 71 días de circunnavegación del globo, cuando entendió la fragilidad del sistema que hemos construido para vivir, basado en la extracción de recursos limitados. «Su barco era su mundo y su supervivencia dependía por completo de la comida, el combustible y los suministros que había traído consigo», relata la web de la Fundación que lleva su nombre. «Ellen se dio cuenta de que nuestra economía global no es diferente. Depende de los recursos finitos que extraemos de la Tierra».

"…la circularidad no va solo de qué hacemos al final, sino de cómo nos comportamos desde el principio."

No podemos continuar trazando líneas rectas: tenemos que aprender a dibujar infinitos. Porque la circularidad no va solo de qué hacemos al final, sino de cómo nos comportamos desde el principio. No sólo consiste en reciclar los productos, sino en repensar cómo los fabricamos. ¿Los diseñamos para necesitar el menor material posible, durar lo máximo y que puedan ser reparados fácilmente?

Si lo hacemos bien, en una economía circular no habría desperdicios ni neumáticos olvidados. Los materiales serían aprovechados una y otra vez. Dejaríamos de producir “residuos”. Imagínatelo. Ponte a REVER. En esta economía resiliente, la actividad económica estaría totalmente desvinculada del extractivismo. Porque la circularidad requiere que repensemos la rueda… desde su mismísimo origen.

Una economía circular no se alimenta de recursos finitos como el carbón. Debe respaldarse en las energías renovables, porque se sirven de materias primas inagotables como el sol o el viento. En España lo hemos entendido. Por eso tenemos una de las industrias renovables más potentes del mundo, con Naturgy como punta de lanza. Es la respuesta ante una sociedad que no se rinde y decide REVER para proteger el planeta.

Entre 2017 y 2021 Naturgy redujo

el consumo de materiales
0 %
el consumo energético
0 %
el consumo de agua
0 %

Hemos logrado que el mismo sol que alimenta a las encinas y los rebollos sirva para encender el interruptor de nuestra casa. Hemos logrado que las empresas quieran transformar el mundo a través de la economía circular. Naturgy ha reorientado su negocio. Ahora es una de las compañías más comprometidas con las renovables. En 2023 logró reducir un 30% sus emisiones totales en comparación con las de 2017. Entre ese año y 2021, rebajó un 88% el consumo de materiales y un 30% el energético.

Pero las cifras no lo son todo cuando se trata de dar el giro que necesita el planeta. Se necesitan actos. En el municipio de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, son testigos de ellos, pues en la planta que Naturgy tiene en su vertedero pasó algo histórico. Fue la primera vez en España que logramos que los residuos orgánicos se convirtieran en un combustible de alto valor con el que alimentar nuestros hogares.

Cada año, Naturgy inyecta

de biometano a la red Nedgia
0 GWh

Igual al consumo de

viviendas/año
0

Conseguimos transformar la “basura” en gas renovable, descarbonizado y listo para usar en casa. Diseñamos un proceso muy ingenioso que permite digerir los restos mientras se produce biogás. Tras refinarlo, este se convierte en biometano con la calidad suficiente como para distribuirlo por la red. No hacen falta grandes inversiones: ya se pueden utilizar los más de 100.000 kilómetros de red existentes para transportarlo. Cada año, se inyectan 12 GWh de biometano a la red de Nedgia –la distribuidora de gas del Grupo Naturgy–, lo que equivale al consumo de 3.200 viviendas con gas natural. La cáscara de la naranja que desayunamos nos ayuda a preparar la cena del futuro. Las sobras ya no sobran.

¿No lo sabías? El 53% de todo el desperdicio alimentario del mundo proviene de los hogares. Potenciar la generación de biogás es la principal solución para minimizar su impacto. También el de las emisiones. Gracias a este modelo de gestión circular, en Cerdanyola del Vallès se evita la emisión de 2.400 toneladas de CO2 anuales; lo mismo que absorbería de forma natural la plantación de unos 5.000 árboles.

El mundo respira mejor cuando nos ponemos las gafas de REVER, pero este es solo un ejemplo más de cómo podemos girar la rueda.

El gas renovable también tiene usos industriales. El que produce Naturgy a través del tratamiento de las aguas residuales del área metropolitana de A Coruña se utiliza para dar energía a las fábricas del grupo Inditex. Y, a finales de junio, la empresa puso en marcha su tercera planta de biometano. Ubicada en una explotación ganadera del municipio de Vila-Sana (Lleida), producirá otros 12 GWh/año de gas renovable para su consumo directo por parte de viviendas y empresas. Su entrada en operación supone un hito muy relevante para la transición energética de España.

A estas alturas puedes pensar que «lo de la economía circular está hecho» o que hemos «visto y revisto». No es así. A pesar de que la Unión Europea se ha esforzado en promocionar la economía circular en los últimos años, los avances son modestos. La tasa de uso circular de los materiales sigue siendo muy baja (12%), aunque con notables diferencias entre los países. Desde el 30% de Países Bajos al 10% de España o el 6% de Finlandia, queda mucho por hacer. Tenemos que regalar más gafas con los cristales tintados y compartir la mirada.

¿Cuánto sabes de economía circular?

Aunque no lo creas, sólo el 32% de las personas tienen claro lo que es la economía circular, según los resultados de la encuesta que realizó la Fundación Cotec en 2020. Y tú, ¿cuánto sabes sobre el tema? ¡Pon a prueba lo que has aprendido! No olvides compartir tu puntuación con tus amigos o conocidos; seguro que los inspiras para que el planeta siga girando.