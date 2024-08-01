Un día, un pescador invitó a Javier Goyeneche a faenar con él. Cuando recogieron las redes, no solo había peces, sino una gran cantidad de basura: bolsas, vasos, botellas de plástico… «Me quedé impresionado», relata el fundador de Ecoalf, la marca de moda sostenible más puntera de España. «Nuestro proyecto empezó convenciendo a tres pescadores de Villajoyosa de que pusieran contenedores en sus barcos», continúa. Hasta ese momento, la mayoría devolvían los residuos al mar. Eran “peso muerto”. Un desperdicio. Ni Goyeneche tenía claro si lo de REVER funcionaría. ¿Podrían hacer hilos con esa basura extraída del fondo del mar? ¿Podría confeccionar ropa con ellos? Para ello, necesitaban crear un ejército de pescadores de basura. Poco a poco, fueron sumando adeptos. «Todos los jueves íbamos a un puerto distinto de España y esperábamos a que terminaran de faenar para recoger los residuos», recuerda. Ahora, 5.000 pescadores colaboran en el programa Upcycling the oceans de la Fundación Ecoalf. El objetivo es llegar a rescatar 1.000 toneladas de plásticos al año para 2025. Años de trabajo han hecho posible transformar el plástico PET que acaba en el mar en hilo de poliéster para tejer prendas de alto valor. O que un neumático viejo se transforme en unas sandalias de verano que te duren toda la vida. Pero Goyeneche opina que todas las empresas deben tener presente que la naturaleza ofrece servicios esenciales como alimentos y materiales. Por tanto, tienen que tomar medidas para conservarla y restaurarla, e integrar esto en sus políticas. En Naturgy, las prácticas de biodiversidad están recogidas por escrito en el Plan Estratégico 2021-2025 de la compañía. Esto significa que forma parte de su propia estrategia de negocio, al mismo nivel que los objetivos económicos. A través de este plan, se comprometen a ser un actor clave en la transición energética hacia un modelo de economía circular y descarbonizado, que impulse la protección de la naturaleza. Las medidas más relevantes que contempla son la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la protección de la biodiversidad en el lugar de las instalaciones o la restauración de ecosistemas.