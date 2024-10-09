Hay personas que tienen la capacidad de ver una oportunidad donde otras solo vemos residuos. Pueden REVER para mejorar el mundo. Dejar huella con la mirada. Una mirada que te invito a compartir. ¿Quieres conocerlas?
Samuel Soria
las gafas de material reciclado que invitan a REVER
El propósito de Parafina es que todos seamos capaces de REVER un mundo mejor a través de sus gafas de sol. La historia comienza cuando Alfonso de Luján y Samuel Soria deciden crear un producto de moda, accesible, de calidad y fabricado con materiales reciclados y orgánicos. Botellas de plástico, goma de neumáticos viejos o latas de refresco resucitan de nuevo en forma de gafas.
«Poder crear algo a partir de lo que eran residuos es algo increíble», señala Soria. En sus instalaciones nada sobra y nada falta. «Tenemos vertederos repartidos por todo el mundo que nos suministran basura y nosotros la convertimos en gafas con historia», señala.
Parafina dona un 5% del precio de cada venta a su propio proyecto social para ayudar a niños con escasos recursos económicos a tener una educación de calidad. Ya han financiado más de 600 becas escolares en Paraguay. Es tan solo un ejemplo más de lo que el sol puede hacer por
nosotros. Por ello, cada vez más tejados españoles reflejan su luz y cada vez más placas solares absorben su poderosa energía.
En los últimos años, el autoconsumo solar se ha popularizado hasta consolidar una extensa red de paneles solares en España. Eso provocó que sufriera su primera contracción en 2023, con una caída del 27% tras alcanzar el récord en 2022. En Naturgy, sin embargo, la tendencia fue muy distinta: la compañía logró duplicar el número de autoconsumos en ese periodo, con especial foco en el sector industrial. ¿Cómo lo hizo para seguir creciendo cuando, en general, el mercado se contraía?
El valor añadido de la compañía radica en su capacidad para gestionar de manera integral todo el proyecto de autoconsumo fotovoltaico. Esto implica el diseño de la instalación, la adquisición de equipos, la legalización, la puesta en marcha, la gestión de subvenciones de los Fondos Next Generation, la financiación y la opción de incorporar baterías, así como los servicios de mantenimiento asociados a la instalación.
El impulso del autoconsumo forma parte del compromiso de Naturgy con la transición energética, a la que contribuye también con su estrategia de desarrollo de una cartera de renovables a nivel internacional y su compromiso con el desarrollo de los gases renovables.
La aparición de nuevas tecnologías avanzadas, aunada a una creciente concienciación social sobre la necesidad de actuar para construir un futuro más sostenible, ha dado cabida a un proceso de transformación hacia modelos energéticos más respetuosos con el medio ambiente.
Naturgy ha llevado a cabo en 2023
Solo en 2023, Naturgy desarrolló 353 iniciativas de biodiversidad, el 22% de carácter voluntario. Entre ellas destaca la creación del Lago Meirama en la boca de una antigua mina de lignito, una de las mayores actuaciones de rehabilitación medioambiental realizadas en España.
Hoy en día, es un reservorio de agua y biodiversidad, contando incluso con especies de alto valor ecológico. También cuentan con otros proyectos de fijación de la fauna, reforestaciones o iniciativas para fomentar la agricultura regenerativa.
Lago Meirama (A Coruña)
¿Conoces la fábula del burro?
Si cambias la forma en la que ves el mundo,
el mundo al que miras, cambia.
Este es el don de los REVER, personas con pupilas capaces de transformar el mundo. Lo dijo Albert Einstein: el mayor descubrimiento que había hecho en la vida fue algo tan sencillo como que todo depende de la forma en la que vemos las cosas. Parafraseando al eterno científico, nosotros decidimos si vivimos en un universo hostil o en uno amable.
Hay personas capaces de reinventar la rueda.
¿No me crees?
Naturgy y la economía circular
La británica Ellen MacArthur fue una de las primeras personas que supo REVER.
Si lo hacemos bien, en una economía circular no habría “desperdicios” inútiles ni neumáticos olvidados, ni restos ni despojos.
Naturgy ha reorientado su negocio por completo y se ha convertido en una de las empresas con más potencia renovable instalada en nuestro país.
La británica Ellen MacArthur fue una de las primeras personas que supo REVER. Nacida en 1976, esta navegante retirada que batió el récord de la vuelta al mundo en vela en solitario más rápida de la historia en 2005, hoy es reconocida por otro tipo de viaje en círculo: el de la llamada economía circular. Ella fue quien la creó. Ellen dio a luz al concepto. Bautizó con nombre y apellido a la idea que llevaba más de un siglo revoloteando sobre las cabezas de economistas y ecólogos, como un pájaro que da vueltas y vueltas y vueltas…
Ahora que sabes mucho más sobre economía circular, ¿te atreves a demostrar tus conocimientos?
Nuestra huella de carbono
¿Sabías que incluso un sitio web puede dejar una huella de carbono? En la economía circular, es crucial minimizar el impacto ambiental en todas las áreas. Comprueba ahora la huella de carbono de esta página web y descubre cómo contribuimos a la conservación del medioambiente. ¡Haz clic aquí y toma acción por un futuro más verde!
Pero eso no es todo…
Grupo Planeta está firmemente comprometido con la sostenibilidad ambiental como forma de contribuir a la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, y a la optimización del consumo y uso eficiente de la energía. Entre las diversas acciones e iniciativas puestas en marcha o en desarrollo por Grupo Planeta en materia de reducción de la huella de carbono derivada de sus actividades, se incluyen:
- Incrementar la eficiencia energética mediante la inversión en equipamientos de última generación. La contratación de la electricidad a comercializadoras con garantías de origen renovable.
- Realización de auditorías energéticas en determinadas tiendas de la cadena de librerías del Grupo y centros de trabajo con el fin de reducir el consumo de energía.
- La implementación de mejoras de eficiencia energética en los edificios del Grupo prioriza aquellos con certificados como el sello Breeam, presente en el campus The Core en Tres Cantos, para demostrar su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.
- Racionalización de los puntos de iluminación y sustitución de los sistemas convencionales por iluminación LED de bajo consumo y sensores en cada nueva instalación y en las actualizaciones realizadas.
- Instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos.
La División Editorial del Grupo tiene certificaciones FSC y PEFC, asegurando que el papel de sus libros proviene de bosques sostenibles, contribuyendo a preservar el equilibrio ecológico, capturar carbono y evitar la deforestación y talas ilegales.
El Grupo destaca su compromiso ambiental con la reducción de su huella de carbono, la validación de la estrategia Cero Neto de Atresmedia por SBTi, y una calificación A- en el índice CDP, demostrando su enfoque en la sostenibilidad.
Grupo Planeta es líder en la categoría «Medios de Comunicación» y ocupa el puesto #83 entre las 100 empresas más responsables en ESG en España, según Merco, gracias a sus acciones y comunicaciones en sostenibilidad.
¿Cuántas emisiones hemos generado en total en este proyecto?
¿A cuánto equivale este consumo?
Emisiones por creatividad
Emisiones por categoría
Y esto es solo una parte de nuestras iniciativas.
Aquí puedes REVER más.
#BuenaHuella es un proyecto impulsado por Naturgy en colaboración con los principales grupos editoriales de España, entre los cuales se encuentra La Razón. Gracias a esta iniciativa, ¡tú también puedes tener premio! Solo tienes que elegir qué iniciativa editorial te ha gustado más entrando en www.naturgy.com/buena-huella-naturgy/. Con tu voto ayudarás a escoger al ganador de los primeros Premios #BuenaHuella, avalados por IAB Spain y BCMA Spain.
¡Corre! Tienes hasta el 28 de noviembre para entrar en el sorteo de 3 escapadas sostenibles para dos personas. ¿A qué esperas para actuar por el planeta?
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