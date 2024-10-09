El propósito de Parafina es que todos seamos capaces de REVER un mundo mejor a través de sus gafas de sol. La historia comienza cuando Alfonso de Luján y Samuel Soria deciden crear un producto de moda, accesible, de calidad y fabricado con materiales reciclados y orgánicos. Botellas de plástico, goma de neumáticos viejos o latas de refresco resucitan de nuevo en forma de gafas.

«Poder crear algo a partir de lo que eran residuos es algo increíble», señala Soria. En sus instalaciones nada sobra y nada falta. «Tenemos vertederos repartidos por todo el mundo que nos suministran basura y nosotros la convertimos en gafas con historia», señala.

Parafina dona un 5% del precio de cada venta a su propio proyecto social para ayudar a niños con escasos recursos económicos a tener una educación de calidad. Ya han financiado más de 600 becas escolares en Paraguay. Es tan solo un ejemplo más de lo que el sol puede hacer por

nosotros. Por ello, cada vez más tejados españoles reflejan su luz y cada vez más placas solares absorben su poderosa energía.

En los últimos años, el autoconsumo solar se ha popularizado hasta consolidar una extensa red de paneles solares en España. Eso provocó que sufriera su primera contracción en 2023, con una caída del 27% tras alcanzar el récord en 2022. En Naturgy, sin embargo, la tendencia fue muy distinta: la compañía logró duplicar el número de autoconsumos en ese periodo, con especial foco en el sector industrial. ¿Cómo lo hizo para seguir creciendo cuando, en general, el mercado se contraía?





El valor añadido de la compañía radica en su capacidad para gestionar de manera integral todo el proyecto de autoconsumo fotovoltaico. Esto implica el diseño de la instalación, la adquisición de equipos, la legalización, la puesta en marcha, la gestión de subvenciones de los Fondos Next Generation, la financiación y la opción de incorporar baterías, así como los servicios de mantenimiento asociados a la instalación.

El impulso del autoconsumo forma parte del compromiso de Naturgy con la transición energética, a la que contribuye también con su estrategia de desarrollo de una cartera de renovables a nivel internacional y su compromiso con el desarrollo de los gases renovables.

La aparición de nuevas tecnologías avanzadas, aunada a una creciente concienciación social sobre la necesidad de actuar para construir un futuro más sostenible, ha dado cabida a un proceso de transformación hacia modelos energéticos más respetuosos con el medio ambiente.